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Sanxenxo

Los Gatiños de Portonovo organizan el IV Encontro de Labores el próximo 9 de mayo

Las inscripciones ya están abiertas en el 667 41 22 61

C. Hierro
14/04/2026 18:10
Cartel del IV Encontro de Labores organizado por Os Gatiños de Portonovo
Cartel del IV Encontro de Labores organizado por Os Gatiños de Portonovo
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La asociación Os Gatiños de Portonovo programan el IV Encontro de Labores para el próximo 9 de mayo en horario de cinco a nueve de la tarde.

Como en anteriores ocasiones la cita tendrá lugar en la Praza de Portonovo y la actividad está abierta, de manera gratuita, a todos los vecinos y vecinas del municipio, así como los llegados de otras localidades.

La organización anima a la participación y señalan que se podrá hacer practicando cualquier tipo de labor, ya sea, por ejemplo, bolillos, bordado, ganchillo, macramé, calceta o bordado al aire..

Los interesados en formar parte de la actividad ya pueden inscribirse de manera gratuita en el teléfono 667 41 22 61. El plazo estará abierto hasta el jueves 7 de mayo.

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