El Concello invierte 138.951 euros en renovar y aumentar la maquinaria del gimnasio

Instalaciones del gimnasio municipal de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo invierte un total de 138.951 euros en renovar y ampliar la maquinaria del gimnasio municipal La mejora, señalan, se realizará por el sistema de renting y tendrá una duración de cuatro años.

Durante este periodo, la empresa adjudicataria se encargará tanto del mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos como del arreglo y reparación de las averías de las máquinas, incluidas las piezas, la mano de obra, los desplazamientos o todo aquello que sea necesario para su correcto funcionamiento.

De la misma manera, tendrán que llevar a cabo el relevo de cualquier aparato o elemento en caso de mal funcionamiento por otro que presente las mismas características.

El nuevo contrato incluye más de cuarenta máquinas diferentes, entre las que destacan aquellas dedicadas a hacer ejercicios cardiovasculares como pueden ser bicicletas o elípticas y las diseñadas para la musculación como los aparatos para glúteos, para trabajar el pecho y los hombros, hacer remo o dominadas y fondos con asistencia.

Además, también se incluirán en las instalaciones bancos y soportes de musculación, discos, barras, mancuernas y otro tipo de accesorios deportivos.

Instalaciones cerradas

La mejora y aumento de maquinaria en esta instalación municipal provoca, señalan desde el gobierno local, que se tenga que cerrar durante cinco jornadas. Así, el gimnasio no estará disponible para los vecinos y vecinas de Sanxenxo desde este mismo domingo hasta el jueves 23, ambos días incluidos.

Sin embargo, detallan, el resto de las instalaciones del edificio funcionarán con total normalidad como es el caso, por ejemplo de la piscina que estará abierta en el horario habitual (de lunes a viernes de ocho menos cuarto a dos y media y de cuatro a once, sábados de nueve y media a dos y los domingos de diez de la mañana a dos de la tarde).