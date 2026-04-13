Publican las listas de admitidos en las escuelas infantiles de O Revel y O Tombo en Sanxenxo

Escuela Infantil 'O Revel' en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo publicó, a través del tablón de anuncios de la Sede Electrónica de Terra y en la web municipal, las listas definitivas de admitidos de nuevo ingreso en las escuelas infantiles municipales.

Debido al número de solicitudes se han habilitado listas de espera en las aulas de uno a dos años tanto en la escuela de O Revel como en la de O Tombo. Sin embargo, en los grupos de cero a uno y de dos a tres, han quedado plazas libres.

Los admitidos deberán formalizar la matrícula entre el 18 y el 29 de mayo (ambos días incluidos). La documentación se podrá presentar, preferiblemente, a través de la sede electrónica o presencialmente en el Registro de la O.A. Terra de Sanxenxo.