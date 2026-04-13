El homenaje a Frank Sinatra llega al auditorio Emilia Pardo Bazán el próximo domingo

Cartel del evento que se celebrará en el auditorio de Sanxenxo Cedida

El espectáculo ‘As time goes by’, un homenaje al cantante y actor estadounidense Frank Sinatra llega a Sanxenxo de la mano de Borja Quiza el próximo domingo 19 de abril.

Este evento, que se enmarca dentro de la programación cultural del Concello para este mes, se trata de un concierto “elegante e moi comunicativo” con un formato ágil en el que el propio Quiza -cantante- estará acompañado por la música de un piano, un saxo y un contrabajo.

Al escenario se subirán, a partir de las ocho de la tarde, las canciones más icónicas del conocido cantante, un repertorio lleno de éxitos que convivirá con un enfoque estético y divulgativo pensado para conectar con públicos de todas las edades.

Los interesados en asistir a este espectáculo ya pueden comprar sus entradas a través del portal www.ataquilla.com o en el propio auditorio sanxenxino en horario de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde. El precio de cada una es de 16,50 euros.

Este concierto se enmarca dentro del programa ‘Sanxenxo no foco’ que, por ejemplo, el pasado domingo, subió a escena con éxito de público, al grupo de teatro Maruxía con las comedias ‘El rastrillo solidario’ y ‘O telexornal’