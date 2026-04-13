Corte del suministro de agua en Sanxenxo: estas son las zonas afectadas

Imagen de archivo de un grifo sin agua Cedida

El Concello de Sanxenxo anuncia un corte de agua programado para mañana, día 14 de abril, en horario de nueve a doce horas.

Esta interrupción del suministro estará provocada por los trabajos de renovación en la red, incluidos dentro del proyecto del Ciclo Integral da Auga.

Los vecinos y vecinas afectados serán aquellos que residan en ambos márgenes del tramo de la PO-308 entre Apartamentos Cabicastro y la rotonda de Arra (Montalvo).

Desde el Concello solicitan a las personas que habitan en esta zona que tomen las medidas necesarias y, además, piden disculpas y comprensión por las molestias que pueda ocasionar este corte del suministro de agua.