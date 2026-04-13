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Sanxenxo

Corte del suministro de agua en Sanxenxo: estas son las zonas afectadas

La interrupción, provocada por obras, será mañana en horario de nueve a doce

C. Hierro
13/04/2026 12:07
Imagen de archivo de un grifo sin agua
Imagen de archivo de un grifo sin agua
Cedida
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El Concello de Sanxenxo anuncia un corte de agua programado para mañana, día 14 de abril, en horario de nueve a doce horas.

Esta interrupción del suministro estará provocada por los trabajos de renovación en la red, incluidos dentro del proyecto del Ciclo Integral da Auga.

Los vecinos y vecinas afectados serán aquellos que residan en ambos márgenes del tramo de la PO-308 entre Apartamentos Cabicastro y la rotonda de Arra (Montalvo).

Desde el Concello solicitan a las personas que habitan en esta zona que tomen las medidas necesarias y, además, piden disculpas y comprensión por las molestias que pueda ocasionar este corte del suministro de agua.

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