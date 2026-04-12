Sanxenxo Xove: un programa diseñado para mejorar la calidad de vida de la juventud

Actividades para la juventud en Sanxenxo Cedida

Una apuesta por la juventud. De esta manera define el Concello de Sanxenxo el nuevo programa "Sanxenxo Xove" dirigido desde la concejalía de Juventud y Voluntariado pero, con la implicación de las áreas de Educación y Servicios Sociales.

Esta nueva propuesta municipal, señalan, es una respuesta ajustada a las necesidades de los jóvenes del municipio que cuenta con una estructura en cuatro ejes de intervención que permitirá atender a los distintos perfiles juveniles desde un enfoque preventivo, educativo e inclusivo.

Cada uno de estos puntos, por tanto, responden a un perfil concreto de la población juvenil, lo que permite una intervención diferenciada, coordinada y adaptada a las características y necesidades de cada grupo.

El diseño y desarrollo de este programa se realiza desde la Asociación Avante, con sede en Portonovo, que aporta su experiencia en prevención, acompañamiento socioeducativo y trabajo comunitario con población juvenil. El conjunto de las actividades están diseñadas para la población entre los doce y los treinta años.

Ejes de actuación

El primer eje se centra en la creación y consolidación de un espacio lúdico, educativo y relacional, que favorezca la integración social, el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales en un entorno seguro y estructurado dirigido a la juventud con necesidades específicas de apoyo. Este punto del programa, que se define como "Integración y acompañamiento socioeducativo" contará, de forma paralela, con un espacio de orientación para las familias.

El segundo apartado se dirige a la juventud de entre doce y 20 años de edad, con el objetivo de reforzar la prevención, la participación y los estilos de vida saludables. Para ello se llevarán a cabo actuaciones educativas, comunitarias y de coordinación con el tejido asociativo local. En este punto se prevén, por tanto, programas en institutos, actividades juveniles, acciones dirigidas a familias y la coordinación con entidades sanxenxinas.

"Juventud joven-adulta e inserción sociolaboral". Esta sección del programa está diseñada para los jóvenes que se encuentran en procesos de transición a la vida adulta, con atención especial a quienes presentan mayores dificultades de acceso a la formación, al empleo o a la estabilidad personal y social. Este eje de acción combina orientación, acompañamiento y formación práctica con la meta de mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción sociolaboral.

Actividades para la juventud en Sanxenxo Cedida

El último eje busca llegar a la población juvenil LGTBI de Sanxenxo y para ello, generarán espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación en los que se favorezca la participación, el apoyo mutuo y la prevención de situaciones de aislamiento o vulnerabilidad.

Punto de encuentro

Desde el gobierno municipal señalan que, además, la Casa Mariñeira de Don Fernando, continuará siendo el punto de encuentro de los jóvenes para la coordinación de las diferentes actividades y salidas.

Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes de Sanxenxo en estas iniciativas y favorecer el acceso a la información del programa, está previsto que se cree una base de datos y se publiciten los detalles de cada actividad a través de los diferentes canales de comunicación de los que dispone el Concello.