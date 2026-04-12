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Sanxenxo

El Pazo de Quintáns ya funciona como nueva sede de Turismo pero las visitas no comenzaron

El espacio fue inaugurado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado diciembre

C. Hierro
12/04/2026 22:19
Imagen del Pazo de Quintáns en Sanxenxo
Imagen del Pazo de Quintáns en Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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El renovado Pazo de Quintáns, ubicado en la parroquia de Noalla, funciona ya, tras su millonaria reforma, como la nueva sede del área de Turismo del Concello de Sanxenxo pero, sin embargo, las visitas guiadas a la exposición del Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas, todavía no han comenzado.

Este espacio, que está concebido como un lugar polivalente en el que se combina patrimonio, paisaje, gastronomía y cultura, fue inaugurado el pasado mes de diciembre, momento en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del alcalde, Telmo Martín, lo visitó y lo definió como el “expoñente perfecto de Galicia Calidade”.

Las obras en el Pazo de Quintáns consistieron en la adecuación de dos espacios -el primero para las dependencias del departamento de Turismo y el segundo para el museo sobre la gastronomía de las Rías Baixas- y en la construcción de un nuevo edificio. 

Este lugar, que está denominado como ‘As Salinas’ y está diseñado para albergar todo tipo de eventos o celebraciones. Este espacio, que entre sus objetivos se encuentra el poder alquilarse a asociaciones o empresas, también está pendiente de estrenarse.

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