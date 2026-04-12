La gala benéfica de la Coral de Portonovo recaudó 1.614 euros a favor del Síndrome de Angelman

Público asistente a la gala organizada por la Coral de Portonovo Concello de Sanxenxo

El Auditorio Emilia Pardo Bazán vivió el viernes una jornada especial con la celebración de la gala benéfica a favor del Síndrome de Angelman, trastorno genético poco común que afecta al desarrollo neurológico.

En total, esta cita, organizada por la Coral de Portonovo, dentro de los actos programados para celebrar sus cuarenta años de historia, logró recaudar 1.614 euros, lo que demostró, una vez más, que la cultura es una herramienta fundamental para apoyar y dar visibilidad a causas solidarias.

El público asistente público disfrutó de un evento único con las actuaciones de la Coral de Portonovo, el Coro de Oleiros, la Coral de Sarria, Os Gatiños de Portonovo, la Agrupación Teatral O Laranxo y el alumnado de 3º E.P. del CEIP Telleiro.

Próximos eventos

Esta gala benéfica fue la primera de las actividades organizadas por la Coral de Portonovo para celebrar su cuarenta aniversario. Las siguiente fecha marcada en el calendario son el 25 de abril, en el que tendrá lugar un concierto de saxofón de la mano de Cuarteto Fyra.

Los siguientes eventos serán el recital con motivo de las Letras Galegas, el de verano y el de villancicos. Además, la coral también prepara una muestra de fotos sobre su historia.