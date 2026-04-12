Las certificaciones de calidad y sostenibilidad costaron al Concello “uns 20.000 euros”

El concejal de Turismo, Juan Deza, en la gala de recogida de estos galardones Cedida

El Concello de Sanxenxo es el municipio de la comarca de O Salnés -y uno de los primeros en toda Galicia- que cuenta con mayor número de certificaciones expedidas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes).

Así, en el 2025 sumó un total de 18 ‘Q’ de calidad, dos en las oficinas de Nauta y de Turismo y el resto en diferentes arenales y contó con dos ‘S’ de Sostenibilidad, por segundo año consecutivo para la empresa municipal de Nauta Sanxenxo y, por primera vez, para el arenal de Silgar.

Conseguir estos certificados para la localidad, tal y como indicó el alcalde Telmo Martín en el último Pleno, tras una pregunta del BNG, costó a las arcas municipales “uns 20.000 euros”. A pesar de que este dato, según señaló Martín, no es concreto, y la cifra exacta se la dará por escrito tal y como solicitaron los concejales del grupo municipal del BNG.

Debido a esta situación, y a la espera de conocer el dato preciso, los nacionalistas señalan que están trabajando para ver si es posible llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad de contar con estas certificaciones en el municipio.

En este análisis, cuenta el portavoz del BNG, Octavio González, incluirán tanto las ‘Q’ y ‘S’ como, también las banderas azules que, actualmente, ondean en un total de 17 playas y dos en los puertos deportivos. Con estos datos, es la localidad que cuenta con un mayor número de estos reconocimientos en todo el conjunto de España.