Últimos días para solicitar una plaza en el programa Lecer en Familia

Gran Talaso Hotel Sanxenxo D.A.

El plazo para solicitar una de las cerca de 3.000 plazas del programa Lecer en Familia finaliza el próximo 15 de abril. Esta actividad, organizada por la Diputación, pone a disposición de familias con menores a su cargo estancias de una noche con actividades socioculturales en diferentes alojamientos de la provincia.

De todas las plazas, 50 están totalmente subvencionadas por la Diputación y, el resto, recibirán ayudas que oscilan entre los 60 euros para adultos y 30 para menores.

El objetivo, señalan desde la entidad pública, es crear tiempo de ocio de calidad para propiciar el bienestar de las familias, así como impulsar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico en momentos en los que la actividad es menor.

Destinos

Dentro de los establecimientos que participan en esta edición destacan aquellos ubicados en el municipio de Sanxenxo. Así, un total de cuatro (Hotel Nuevo Astur & Spa 3*, Hotel Carlos I Silgar 4*, Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* y Hotel Spa Nanín Playa 3*) son algunas de las opciones que ofrecen desde la Diputación.

El resto de los alojamientos ofertados en el programa se encuentran en O Grove, Cuntis, Moaña. Vigo, Vilagarcía, Nigrán o Lalín.