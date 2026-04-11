Bordóns reitera el no a la reforma de la plaza: “É romper a pedra para meter formigón”

Los vecinos de Bordóns en una asamblea vecinal Cedida

La asociación de vecinos de Bordóns reiteró, en la asamblea celebrada el viernes, su negativa a que el Concello reforme la plaza Manuel Cortés tras haber presentado el Concello un proyecto que asciende a más de 150.000 euros.

Los residentes en este punto de Sanxenxo señalan que en la parroquia tiene necesidades prioritarias como, por ejemplo, que todas las viviendas cuenten con alcantarillado, mejorar las cunetas de las carreteras o disponer de una finca para poder celebrar las fiestas.

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“Non estamos de acordo con romper a praza que é de pedra para meter formigón”, señala la presidenta de la asociación de vecinos. Y explica que esta infraestructura tan solo tiene veinte años y que, en el momento de la construcción, se vendió como un diseño perfecto para que los niños jueguen y también, con las gradas, para que las personas mayores puedan sentarse y disfrutar de este espacio al aire libre. Desde la asociación señalan que esta obra parece un “capricho” del alcalde, Telmo Martín que ahora “non lle gusta a praza”.

“Hai zonas da parroquia que parecen tercermundistas”, cuentan. Es por ello que solicitan al Concello que antes de reformar este punto de la localidad se atienda a las prioridades que tienen los residentes.