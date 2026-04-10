SOS Sanidade Pública convoca una concentración frente el centro de salud de Baltar

Centro de salud de Baltar Mónica Ferreirós

La plataforma SOS Sanidade Pública Sanxenxo convoca a todos los vecinos y vecinas del municipio a una concentración el próximo domingo, 12 de abril, a las doce de la mañana, frente al centro de salud de Baltar. Esta iniciativa, señalan, se celebra con motivo del Día Internacional de Atención Primaria.

Con esta movilización, señalan desde la asociación, lo que se pretende es denunciar "la situación crítica que atravesa a Atención Primaria en Galicia" y reclamar medidas urgentes para garantizar "un servizo público de calidade".

Desde la plataforma denuncian que, actualmente, los centros de salid están saturados, con falta de personal y tiempos de espera que superan los diez días. Además, alertan de que hay "milleiros de nenos e nenas que carecen de pediatra".

Mayor inversión

SOS Sanidade Pública Sanxenxo señala que la precariedad laboral provoca fuga de profesionales y advierten del debilitamiento del servicio, lo que se traduce en un colapso de las urgencias en los hospitales.

La plataforma exige incrementar la inversión en Atención Primaria "ata o 25% do orzamento sanitario", reforzar los cuadros de personal en todas las categorías y "garantir condicións laborais dignas e estables". Además, piden reducir la sobrecarga asistencial limitando el número de pacientes por consulta.