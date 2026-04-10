Resumen de la Semana Santa en Sanxenxo: 76 denunciar por orinar en la vía y 93 infracciones de tráfico

Dos patrullas de la Policía Local de Sanxenxo Cedida

El balance de la Policía Local de Sanxenxo durante la Semana Santa concluye que, a pesar de la afluencia de visitantes, la festividad transcurrió sin incidentes graves y centraron los esfuerzos en el control de tráfico y la seguridad ciudadana. Las villas de Sanxenxo y Portonovo centraron gran parte de la actividad policial, especialmente en horario nocturno.

Entre las actuaciones destacan las denuncias tramitadas por orinar en la vía pública con hasta 76 infractores. La sanción en estos casos asciende hasta 400 euros, tal y como recoge la ordenanza de Convivencia Ciudadana. En cuanto a la seguridad vial, se registraron ocho siniestros viales, aunque ninguno de gravedad, 93 infracciones de tráfico y presentaron 95 partes de servicio.

En cuanto las llamadas recibidas a la centralita de la Policía Local de Sanxenxo, desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, se registraron un total de 384, algunas de ellas buscando información, otras solicitando ayuda y, las menos, para denunciar algún caso.

En otras actuaciones reseñables de los agentes destacan seis denuncias contra la Ley de Seguridad Ciudadana por incautación de sustancias estupefacientes, 18 denuncias administrativas a la Subdelegación del Gobierno y dos denuncias por incumplimiento de horario de cierre de un local nocturno.

Objetos perdidos

A la sala de objetos perdidos de la comisaría ubicada en el lugar de Miraflores llegaron en estas fechas 16 artículos. Entre ellos destacan teléfonos móviles, llaves, carteras, dinero, bolsos u otro tipo de documentación.

Algunos de estas pertenencias, señalan desde el gobierno local, ya fueron devueltas a sus dueños, el resto, indican se custodiará en las dependencias policiales, donde permanecerán hasta un máximo de 24 meses antes de su destrucción o dependiendo del tipo de objeto, su donación a algún colectivo social.

Mediciones de ruido

Por otro lado, recuerdan desde el Concello, que esta Semana Santa comenzaron las mediciones de ruido nocturno en los locales de ocio para aplicar medidas en las zonas acústicamente saturadas. El gobierno local se ha puesto como meta acabar con el exceso de ruidos que impiden el descanso y perjudican la salud de los vecinos y vecinas de la villa.

Con el objetivo de fomentar la convivencia en los diferentes espacios públicos y la calidad de vida, el Concello, contrató una consultora técnica en acústica (Virocem) que ayudará a mejorar, a través de una plataforma, el control de la contaminación acústica en los locales de ocio nocturno del municipio. En la presentación del plan, señalaron que el control de ruido no solo se circunscribe a estos establecimientos, si no que se realizarán inspecciones periódicas, por ejemplo a industrias u otras actividades.