La ansiedad y sus tratamientos centran la nueva charla dentro del III Ciclo de Saúde e Muller

Cartel de la próxima charla del III Ciclo de Saúde e Muller

La próxima charla incluida dentro del III Ciclo de Saúde e Muller organizado por el Concello de Sanxenxo, versará sobre la detección y las estrategias para el control de la ansiedad. La encargada de impartir esta iniciativa será la psicóloga Chus Abelado, quien ya participó en otras sesiones del ciclo y que, entre otras cosas, hablará de los tratamientos actuales para combatir este trastorno.

La charla será el próximo jueves 16 de abril a partir de las cinco de la tarde en el salón de actos de la Casa de Cultura de Adina. Todas aquellas personas que quieran participar -la actividad está abierta al público en general- deben anotarse previamente enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico cim@sanxenxo.org, ya que, a pesar de que es una actividad gratuita, las plazas son limitadas.

El objetivo de esta actividad es crear un espacio abierto y próximo para que todas las participantes puedan hablar, compartir sus experiencias, resolver dudas y conocer más sobre este trastorno tan corriente actualmente.

Otras sesiones incluidas en este ciclo trataron, por ejemplo, sobre el trastorno del sueño, la menopausia o la prevención de las violencias machistas.