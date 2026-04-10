Andarela organiza una nueva andaina para conocer los secretos de las mámoas y cons

Participantes en una andaina organizada por la asociación Andarela Cedida

La asociación Andarela organiza una nueva andaina el próximo 26 de abril con el objetivo de dar a conocer a los vecinos y vecinas de Sanxenxo los secretos que se esconden en el Chan da Gorita y el Con da Ventureira. Así, de la mano de Pepe Álvarez, los participantes en esta iniciativa conocerán todos los detalles de las mámoas construidas hace más de seis mil años y mecerán la ‘Pedra Cabalaria’.

La ruta, que está previsto que tenga una duración aproximada de tres horas, es apta para todo el público, incluyendo a niños (sin carrito) y también mascotas. Desde la asociación recomienda vestir ropa de abrigo y calzado cómoda, así como llevar agua y, si quieren algo de comer para el camino.

Los interesados en participar en la actividad únicamente deben acudir a las diez de la mañana al cruce del punto limpio ubicado en la parroquia de Padriñán, por lo que no es necesaria inscripción previa.

Desde la asociación Andarela invitan a todas las entidades culturales del municipio y de la comarca a participar en esta iniciativa y conocer los detalles más escondidos de la villa sanxenxina.

Como en otras actividades -la última andaina hasta el Con da Ventureira contó con más de una treintena de personas- la organización espera mucha participación.