Una vecina de Sanxenxo sufre un atropello en un paso de peatones de Vinquiño

Lugar en el que se produjo el atropello en Sanxenxo Cedida

Una vecina del lugar de Miraflores, en la parroquia de Padriñán, tuvo que ser trasladada al centro de salud de Baltar tras haber sufrido un atropello en Vinquiño, frente al supermercado Gadis.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las diez de la mañana, momento en el que la mujer, de 80 años, se disponía a cruzar uno de los pasos de peatones que tiene esta vía. En ese instante, un vehículo, la arrolló, causándole, entre otros, un golpe en la cabeza.

El conductor del turismo que provocó el accidente aseguró a los agentes que no vio a la mujer cruzando la carretera debido al sol.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron tanto operarios del Servicio de Emerxencias de Sanxenxo como agentes de la Policía Local, que se encargaron de controlar el tráfico para evitar nuevos incidentes debido a la gran afluencia de coches.

Los sanitarios de la ambulancia del 061 fueron los encargados de asistir en primer momento a la mujer y, después, trasladarla al centro de salud para ser tratada de las lesiones.

Segundo en dos días

Este incidente es el segundo atropello que sucede en el municipio de Sanxenxo en tan solo dos días. Así, el pasado martes, siete de abril, una mujer de 60 años que cruzaba un paso de peatones en Portonovo, también fue arrollada por un vehículo.

En este caso, debido a la gravedad de las lesiones, a pesar de que en un principio fue trasladada por la ambulancia al centro de salud de Vilalonga, finalmente el helicóptero del 061 la derivó al hospital de Montecelo.