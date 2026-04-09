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Sanxenxo

Un ciclista herido tras un accidente de tráfico en Vilalonga

El hombre fue trasladado al hospital y, en un principio, su estado no revestía gravedad

C. Hierro
09/04/2026 20:32
Imagen de archivo de la ambulancia de soporte vital básico
Imagen de archivo de la ambulancia de soporte vital básico
Gonzalo Salgado
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Un ciclista resultó herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en la parroquia de Vilalonga. El incidente tuvo lugar, exactamente, en la PO-550 a la altura en la que se ubica un supermercado.

Según las primeras fuentes, en este incidente estuvieron implicados un turismo y una bicicleta.

Debido a la ubicación, se personaron en el lugar tanto agentes de la Guardia Civil como de la Policía Local de Sanxenxo, que se encargaron, además de llevar a cabo el atestado, de controlar el tráfico debido al gran volumen de vehículos que circulaban a esa hora por este punto.

Además, también acudieron las asistencias sanitarias, que tras haber atendido al ciclista in situ, se encargaron de trasladarlo al hospital Quirónsalud en Pontevedra. En principio, tal y como señalaron las distintas fuentes, su estado no revestía gravedad y se encontraba consciente tras el impacto.

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