El Concello mejorará un total de catorce parques infantiles con una inversión de 249.500 euros

Uno de los parques infantiles de Sanxenxo Cedida

El Concello tiene previsto mejorar los parques infantiles de las siete parroquias a través de una partida de 249.500 euros financiada por el Plan +Provincia de la Diputación.

El objetivo, señalan, es unificar el mobiliario, cambiar pavimentaciones y reponer juegos. El plazo estimado para la ejecución de todas las obras es de cinco meses.

Actuaciones

Así, entre otros trabajos está previsto que en el parque de Areas y en el de Outeiro (Bordóns) se cambie el pavimento y se sustituyan todas las piezas en mal estado de los juegos. En la instalación de Punta Vicaño se mejorarán los elementos fabricados en madera y plástico y, por ejemplo, en el de Miraflores, se instalará una nueva torre de juegos, se renovará el pavimentos y se instalarán dos nuevos bancos y una papelera.

Otras de las actuaciones que se llevarán a cabo será la renovación de un tramo del vallado en el parque de Plaza Pública de Adina, la sustitución de todos los elementos de juego y el pavimento en el del campo de la fiesta de Arra, la puesta a punto de todos los elementos en el ubicado en Soutullo o la consolidación de la senda de acceso con iluminación en la zona infantil de Nantes.

Uno de los parques infantiles que mejorarán sus instalaciones Cedida

Además, en los catorce parques en los que están previstos mejoras, el Concello instalará carteles informativos.

Estas obras, indican desde el gobierno municipal, se realizan tras haber revisado todas y cada una de las instalaciones de juego.