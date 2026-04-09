Aviturga defiende la importancia de las VUT como motor económico en los municipios

Edificio dedicado a viviendas de uso turístico en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) defiende su modelo de negocio como uno de los grandes motores de la economía local.

Como ejemplo, la entidad, pone los datos de ocupación en estas viviendas -que rozó el 80%- durante la Semana Santa en Sanxenxo. “Las VUT vuelven a demostrar que generan economía real, de la que se queda en el municipio y sostiene a quienes levantan la persiana cada día”, señalan desde Aviturga.

Gracias a estos datos, comentan, este tipo de alojamientos se consolidan como una pieza imprescindible para la desestacionalización y para garantizar que miles de personas puedan pernoctar en una zona durante todo el año. “En un momento en el que el turismo busca autenticidad, libertad y cercanía, este modelo se reafirma como la opción que mejor entiende cómo viajamos hoy y cómo queremos seguir viajando mañana”, indican desde la asociación.

Y recalcan que la elección de las VUT en periodos vacacionales no es casual, si no que responde a las facilidades que se les da a los turistas: flexibilidad en las fechas, posibilidad de viajar con mascotas, la comodidad de tener cocina propia o incluso un espacio para convivir entre el grupo de personas que realice el viaje.