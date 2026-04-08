El parking de Nauta facturó en Semana Santa 32.121 euros, su cifra récord para este periodo

Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El parking de Nauta facturó durante la Semana Santa un total de 32.121 euros, la cifra más alta de su historia obtenida en este periodo vacacional, en el que se emitieron hasta 6.399 tickets y las instalaciones ubicadas en el puerto registraron una media diaria de 914 vehículos.

Por días, los de mayor facturación fueron el viernes, con 6.933 euros; el sábado con 6.084; y el domingo con 6.173 euros. En cuanto a la permanencia media de coches, esta fue de dos hora y 27 minutos.

Las instalaciones, ubicadas en pleno puerto deportivo de Sanxenxo, proporcionan un importante servicio de estacionamiento para visitantes y vecinos, contando con dos horas gratis en temporada baja si tienen registrado el vehículo en el municipio.

En total, dispone de 584 plazas repartidas en 206 en la planta pública interior, 200 en la exterior y otras 178 plazas en el parking privado. Además, el estacionamiento funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, sin cerrar ningún día desde su apertura.

El aparcamiento público cumplió en julio del año pasado 20 años, registrando desde su entrada en funcionamiento un historial de 3.420.000 vehículos estacionados con tícket, es decir, en rotación. Esta cifra supone una media de 14.250 coches al mes y de 460 al día, superándose con diferencia en los meses de julio y agosto.