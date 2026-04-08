Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El parking de Nauta facturó en Semana Santa 32.121 euros, su cifra récord para este periodo

El aparcamiento público, ubicado en el pleno puerto, emitió 6.399 tickets y una media diaria de 914 vehículos

Sandra Rey
08/04/2026 17:48
Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo
Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El parking de Nauta facturó durante la Semana Santa un total de 32.121 euros, la cifra más alta de su historia obtenida en este periodo vacacional, en el que se emitieron hasta 6.399 tickets y las instalaciones ubicadas en el puerto registraron una media diaria de 914 vehículos.

Por días, los de mayor facturación fueron el viernes, con 6.933 euros; el sábado con 6.084; y el domingo con 6.173 euros. En cuanto a la permanencia media de coches, esta fue de dos hora y 27 minutos.

Las instalaciones, ubicadas en pleno puerto deportivo de Sanxenxo, proporcionan un importante servicio de estacionamiento para visitantes y vecinos, contando con dos horas gratis en temporada baja si tienen registrado el vehículo en el municipio.

En total, dispone de 584 plazas repartidas en 206 en la planta pública interior, 200 en la exterior y otras 178 plazas en el parking privado. Además, el estacionamiento funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, sin cerrar ningún día desde su apertura.

El aparcamiento público cumplió en julio del año pasado 20 años, registrando desde su entrada en funcionamiento un historial de 3.420.000 vehículos estacionados con tícket, es decir, en rotación. Esta cifra supone una media de 14.250 coches al mes y de 460 al día, superándose con diferencia en los meses de julio y agosto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina