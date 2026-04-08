La portonovesa Purificación Pazos González celebra sus 100 años de edad

Purificación Pazos González acompañada del alcalde, la concejala y familiares Cedida

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, visitaron esta mañana a la vecina de Portonovo Purificación Pazos González para entregarle un ramo de flores con motivo de su 100 cumpleaños. Durante la ocasión, también estuvieron presentes familiares de la protagonista del día.