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Sanxenxo

La portonovesa Purificación Pazos González celebra sus 100 años de edad

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, le entregaron un ramo de flores por su cumpleaños

Redacción
08/04/2026 16:47
Purificación Pazos González acompañada del alcalde, la concejala y familiares
Purificación Pazos González acompañada del alcalde, la concejala y familiares
Cedida
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El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, visitaron esta mañana a la vecina de Portonovo Purificación Pazos González para entregarle un ramo de flores con motivo de su 100 cumpleaños. Durante la ocasión, también estuvieron presentes familiares de la protagonista del día.

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