El grupo de teatro Maruxía del Club de Jubilados de Portonovo actuará en el Pazo Emilia Pardo Bazán

El elenco que actuará en el auditorio municipal Cedida

El grupo de teatro Maruxía del Club de Jubilados de Portonovo se subirá este domingo, 12 de abril, al escenario del auditorio Emilia Pardo Bazán, a las 18:30 horas, para interpretar dos obras de teatro: ‘El rastrillo solidario’ y ‘O Telexornal’. La actuación se enmarca dentro del programa “Sanxenxo no foco”, elaborado por la Concejalía de Cultura.

Las entradas para asistir a las funciones podrán adquirirse por anticipado a través de la plataforma Ataquilla o el propio día con tarjeta por un precio de tres euros.

En total, serán 16 actores y actrices, de entre 63 y 87 años, los que se suban al escenario para asegurar una tarde de risas y diversión. “Tienen mucho mérito por el trabajo que hay detrás y el tiempo que les dedican cada semana al estudio y luego a la interpretación. La idea es pasárselo bien, reírse y socializar”, apunta el director del grupo, Hugo Andrade.

Se trata de un espectáculo compuesto por dos comedias teatrales interpretadas por un elenco sénior, demostrando que el teatro es una herramienta para la participación activa, la creatividad y la dinamización cultural a cualquier edad. La actuación está pensada para todos los públicos y combina humor, crítica social e identidad local, ofreciendo además una propuesta bilingüe: una representación en castellano y otra en gallego.

En 'O Telexornal' se abordarán noticias locales desde una perspectiva cómica, mientras que en el 'El rastrillo solidario' los vecinos de un pueblo se unen para recaudar fondos para repararle el castillo destrozado tras un incendio a unos ricos.