El BNG de Sanxenxo achaca la pérdida de visitantes en Semana Santa a la falta de "alternativas de lecer"
Los nacionalistas también advierten sobre el mal estado que presentaban los contenedores de basura durante el periodo vacacional
El BNG de Sanxenxo achaca la bajada de visitantes registrada en Semana Santa "á deixadez e á falta de interese por parte de Telmo Martín á hora de tratar de buscar e promover propostas que sirvan para ampliar a oferta de lecer no municipio", apuntan.
Los nacionalistas inciden en que "a baixada no número de visitantes é evidente se se compara con outros anos nos que en Semana Santa as condicións meteorolóxicas tamén acompañaron", poniendo de referencia los años 2022 y 2023 en los que, señalan, el sol y las altas temperaturas fueron protagonistas y la ocupación llegó al 80%.
"O alcalde presume de xestión, pero o único que parece saber facer é encomendarse á climatoloxía. A realidade é que a primeira toma de contacto da tempada alta deixou preocupado ao sector hostaleiro, que xa durante o resto do ano se sobrevive é grazas á súa profesionalidade e non porque o Goberno do Partido Popular impulse programas e actividades interesantes e que sirvan para atraer xente", denuncian.
Según comentan desde el Bloque, el propio sector hostelero reconoció que esta Semana Santa les ha dejado un sabor agridulce al no pasar del 73% de ocupación, apuntando además a la necesidad de reforzar la programación de actividades. En este sentido, advierten que fueron varios los establecimientos hosteleros que no abrieron durante el periodo festivo en lugares como Portonovo, A Lanzada o el propio centro de Sanxenxo. "Existen unha carencia de oferta lúdica alternativa en Semana Santa que pasou factura a Sanxenxo nun dos anos nos que tivemos mellor meteoroloxía", subraya el BNG.
Asimismo, los nacionalistas advierten sobre "a preocupante imaxe que trasladou Sanxenxo durante a Semana Santa", apuntando al mal estado de los contenedores de basura. "Hai recipientes que se atopan en lugares urbanos, como a avenida de León ou noutros puntos da PO-308, que levan meses rotos, sen cuberta ou cun mal funcionamento para a súa apertura. Se falamos do rural, aínda é peor. Pero o alcalde só se preocupa polo que ocorre arredor da Madama de Silgar", concluyen.