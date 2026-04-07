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Sanxenxo

Más de una treintena de personas caminan por Padriñán hasta alcanzar el Con da Ventureira

La andaina estuvo organizada por la asociación cultural Andarela

C. Hierro
07/04/2026 00:10
Participantes en la andaina organizada por la asociación Andarela
Participantes en la andaina organizada por la asociación Andarela
Cedida
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La andaina organizada por la asociación cultural Andarela para el Lunes de Pascua en Sanxenxo, tuvo un gran éxito de convocatoria y reunió a más de una treintena de personas para recorrer la parroquia de Padriñán, pasando por la aldea de Buezas hasta llegar al Con da Ventureira.

En esta cita participaron vecinos y vecinas de todas las edades, incluyendo a niños que realizaron el trayecto en carrito y también algún perro que acompañaba a sus dueños. El recorrido total, que partió a las once y media de la mañana desde la plaza Pascual Veiga, tuvo una duración de poco más de dos horas por lo que se alcanzó el destino final hacia la una y media de la tarde.

En el Con da Ventureira los participantes vivieron una jornada festiva amenizada por la música tradicional de la mano de la asociación Soalleira. Además, en ese mismo punto, los integrantes de Abiñadoira expusieron una recopilación de fotografías antiguas del municipio que, junto con la banda sonora, llenaron el lugar de mucha tradición y de recuerdos.

Para terminar la jornada, después de comer en comunidad y tras mucho baile por parte de los participantes, a partir de las cinco se repartió de postre chocolate a todos los asistentes.

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