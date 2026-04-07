Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Trasladan en helicóptero a una mujer tras sufrir un atropello en un paso de peatones en Portonovo

El suceso tuvo lugar pasadas las once de la mañana

C. Hierro
07/04/2026 12:46
Carretera en la que se produjo el atropello de una señora en el paso de peatones
Carretera en la que se produjo el atropello de una señora en el paso de peatones
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Una mujer de 60 años tuvo que ser trasladada por el helicóptero del 061 al hospital de Montecelo tras sufrir un atropello en la céntrica Avenida de Galicia de Portonovo.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las once de la mañana, momento en el que la señora se disponía a cruzar uno de los pasos de peatones que tiene esta vía acompañada de su perro. En ese instante, por razones que todavía se desconocen, un turismo la arroyó causándole, entre otros golpes, uno en la cabeza lo que le provocó un traumatismo.

A pesar de que un principio la ambulancia del 061 trasladó a la mujer  al centro médico de Vilalonga, debido a sus contusiones se movilizó el helicóptero, el cuál se encargó de transportar a la mujer al hospital de Montecelo para ser tratada de las lesiones.

Al punto del accidente, además de asistir los sanitarios, también llegaron agentes de la Policía Local de Sanxenxo, que se encargaron de señalizar la zona e impedir que se produjesen otros accidentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina