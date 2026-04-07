Trasladan en helicóptero a una mujer tras sufrir un atropello en un paso de peatones en Portonovo

Carretera en la que se produjo el atropello de una señora en el paso de peatones Cedida

Una mujer de 60 años tuvo que ser trasladada por el helicóptero del 061 al hospital de Montecelo tras sufrir un atropello en la céntrica Avenida de Galicia de Portonovo.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las once de la mañana, momento en el que la señora se disponía a cruzar uno de los pasos de peatones que tiene esta vía acompañada de su perro. En ese instante, por razones que todavía se desconocen, un turismo la arroyó causándole, entre otros golpes, uno en la cabeza lo que le provocó un traumatismo.

A pesar de que un principio la ambulancia del 061 trasladó a la mujer al centro médico de Vilalonga, debido a sus contusiones se movilizó el helicóptero, el cuál se encargó de transportar a la mujer al hospital de Montecelo para ser tratada de las lesiones.

Al punto del accidente, además de asistir los sanitarios, también llegaron agentes de la Policía Local de Sanxenxo, que se encargaron de señalizar la zona e impedir que se produjesen otros accidentes.