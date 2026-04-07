Portonovo SD y Concello llegan a un acuerdo para la celebración del concierto de Juan Luis Guerra en Baltar

El cantante Juan Luis Guerra durante el concierto que tuvo que cancelar en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo y el Portonovo SD ya han llegado a un acuerdo para la celebración del concierto de Juan Luis Guerra junto a los grupos Gente de Zona y Grupo Manía en el campo de fútbol de Baltar el próximo 12 de julio.

A pesar de no estar firmado todavía el contrato -esperan poder hacerlo en los próximos días- las condiciones para la celebración de este espectáculo en este punto ya están claras. Así, según señalan fuentes del equipo deportivo, el Concello se ha comprometido a dejar el campo en perfectas condiciones tras el directo.

De esta manera, la administración pública se hará cargo del cambio de césped o de la regeneración completa del mismo -dependiendo de las necesidades- para "dejarlo impecable" después de que miles de personas disfruten del concierto sobre él.

Las mismas fuentes indican que el Concello tendrá un periodo de tiempo para llevar estos trabajos a cabo pero que esperan que, a mediados de agosto, el césped ya muestre su mejor cara y pueda ser utilizado por el club, ya sea para empezar los entrenamientos o para disfrutar de otras actividades en este entorno.

Entradas a la venta

Los interesados en asistir a este espectáculo todavía están a tiempo de comprar una entrada. Tras agotar en tan solo 24 horas los primeros 8.000 tickets a un precio promocional, la productora continúa con la venta.

Actualmente, la entrada con el precio más reducido es la general que se puede adquirir por 71,50 euros. Además, para las personas que busquen mayores comodidades, se ofrecen pases para la grada VIP por 187 euros o para el Front Stage a partir de los 137,50 euros.