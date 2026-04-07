Las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares lucirán nueva imagen con plataforma única

Calles que serán reformadas en Vilalonga Cedida

El Concello de Sanxenxo humanizará el entorno de las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares ejecutando una nueva pavimentación en plataforma única, diferenciando las superficies mediante materiales distintos según su uso, ya sea para el tránsito peatonal o el tráfico rodado.

Además, la actuación, que tendrá un coste de 225.149 euros (financiados por el Plan +Provincia de la Diputación) y un plazo de ejecución de seis meses, incluirá la instalación de una infraestructura subterránea para las redes de electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y saneamiento de pluviales.

Según señalan desde el Concello, las redes existentes han sido renovadas recientemente, por lo que se realizarán únicamente intervenciones puntuales necesarias para su adaptación.

Además, el proyecto, contempla la eliminación de las líneas aéreas o aquellas ancladas a las fachadas de las viviendas y el cambio de las luminarias por unas más eficientes.

Estas obras se enmarcan en el objetivo del Concello de mejorar el espacio urbano en la parroquia de Vilalonga y se une a los trabajos en la Plaza Pública o en el nuevo centro socioeducativo As Lagoas.