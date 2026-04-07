Dos operarios sufren una descarga eléctrica mientras trabajaban en Vilalonga

Imagen de archivo de la ambulancia de soporte vital básico Gonzalo Salgado

Dos operarios de una fábrica de materiales de construcción en cerámica y hormigón de Vilalonga, sufrieron una descarga eléctrica mientras trabajaban.

Hasta la empresa, debido a lo impactante del accidente laboral, se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, un camión de bomberos y dos ambulancias. Además, se movilizó al helicóptero del 061 que, finalmente, debido a las heridas que presentaban los afectados, no tuvo que encargarse del traslado de los dos hombres.

Tal y como señalan fuentes del gobierno local, las víctimas presentaban cortes en las manos debido a la descarga, por lo que su vida no corría peligro. Para ser tratados de las diferentes lesiones, los operarios finalmente fueron trasladados al Hospital de Montecelo en ambulancia.