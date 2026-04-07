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Sanxenxo

Dos operarios sufren una descarga eléctrica mientras trabajaban en Vilalonga

Los hombres fueron trasladados a Montecelo con cortes en las manos

C. Hierro
07/04/2026 13:08
Imagen de archivo de la ambulancia de soporte vital básico
Imagen de archivo de la ambulancia de soporte vital básico
Gonzalo Salgado
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Dos operarios de una fábrica de materiales de construcción en cerámica y hormigón de Vilalonga, sufrieron una descarga eléctrica mientras trabajaban. 

Hasta la empresa, debido a lo impactante del accidente laboral, se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, un camión de bomberos y dos ambulancias. Además, se movilizó al helicóptero del 061 que, finalmente, debido a las heridas que presentaban los afectados, no tuvo que encargarse del traslado de los dos hombres.

Tal y como señalan fuentes del gobierno local, las víctimas presentaban cortes en las manos debido a la descarga, por lo que su vida no corría peligro. Para ser tratados de las diferentes lesiones, los operarios finalmente fueron trasladados al Hospital de Montecelo en ambulancia.

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