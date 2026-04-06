Los hoteles de Sanxenxo despiden la Semana Santa con una ocupación media del 73%

Turistas en Sanxenxo en Semana Santa Mónica Ferreirós

El buen tiempo y las reservas de última hora han marcado la evolución de la ocupación hotelera de la Semana Santa, la primera prueba del año del sector turístico de Sanxenxo.

Finalmente, los alojamientos hoteleros adheridos al Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), registraron una ocupación media del 73,36%, 21 puntos por encima de la alcanzada en el 2025, año en el que la lluvia frenó la llegada de visitantes a la localidad.

Estos datos, apuntan desde el CETS, a pesar de ser altos, dejan cierta sensación de que se podrían haber alcanzado mejores registros.

Distintos alojamientos

El porcentaje de ocupación varía mucho dependiendo del tipo de alojamiento. Así, indican que los hoteles de dos y cuatro estrellas son aquellos que presentan un porcentaje mayor de ocupación, con un 80,08 y un 79,38, respectivamente.

La lista la siguen los apartamentos turísticos que sumaron, durante estas fechas, un 76,84 y los hoteles de una estrella con 72,41%. Completan el registro hotelero, con un 58,11% de ocupación, los hoteles de tres estrellas.

Por su parte, los campamentos turísticos, llenaron casi la mitad de sus plazas, un 48,7%, lo que significa casi 40 puntos más que el año pasado, momento en el que la lluvia les dejó prácticamente sin trabajar.

Turistas en Sanxenxo en Semana Santa Mónica Ferreirós

“La marca Sanxenxo sigue demostrando su fortaleza, somos un destino consolidado de calidad y de referencia para el noroeste peninsular y eso se ha notado a la hora de volver a recibir a un enorme número de visitantes, procedentes en su mayoría del propio mercado interno y también del nacional, además del portugués, que son fieles a nuestro destino”, explicó el presidente del CETS, Alfonso Martínez.

Por los datos alcanzados, Martínez señaló que "hemos superado con éxito este primer hito del año" pero, cree que, tras haberles acompañado el buen tiempo, "las condiciones eran propicias para haber superado esa cifra y las buenas perspectivas no se vieron del todo cumplidas”.

Turistas en la playa de A Lanzada en Semana Santa Mónica Ferreirós

Por esta razón, el presidente del CETS destacó la necesidad de seguir trabajando en la organización de actividades durante todos los peses del año para "mantener el peso y la relevancia de nuestro destino".

Martínez quiso destacar el buen trabajo del sector turístico de Sanxenxo y destacó la consolidación del destino a lo largo de los años lo que convierte a la villa en el lugar ideal de vacaciones para el "viajero mayoritariamente nacional que decide apostar por este municipio para el verano".