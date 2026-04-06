Las obras del pump track de Baltar avanzan con la pavimentación de la superficie

Estado de las obras en el pump track de Sanxenxo Cedida

Las obras del pump track en Baltar avanzan con la pavimentación de la superficie que contará con cinco rectas de diferentes perfiles y otras tantas curvas con peraltes. Este nuevo equipamiento deportivo municipal se trata de una pista de más de 84 metros de recorrido en la que se podrán practicar diferentes disciplinas de nivel avanzado, está diseñado para que se pueda recorrer completamente con una bicicleta sin la necesidad de pedalear, solo a través de impulsos.

Dentro de este espacio, se incluye una zona para descanso o calentamiento, así como un área con aparca bicis.

Estado de las obras en el pump track de Sanxenxo Cedida

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 240.648 euros financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación, también incluye una intervención en la parte delantera del pabellón, en la que se creará una zona verde que conectará con la del Centro de Día. En este punto se incluirán bancos y una zona de pavimento duro por el que se pueda caminar.

De la misma manera, en la parte trasera del pabellón se está llevando a cabo una senda ideal para la práctica deportiva y una zona central en la que se colocará una estación de entrenamiento.

La iluminación de todos los espacios y zonas verdes se realizará con el mismo tipo de iluminaria, con el objetivo de unificar la imagen final de todas las intervenciones y conseguir un resultado con una estética similar.