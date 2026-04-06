Cerca de un millar de personas partieron desde Portonovo y Sanxenxo a las Islas Cíes y Ons

Imagen de archivo de las Islas cíes DA

El buen tiempo durante la Semana Santa no solo propició la llegada masiva de visitantes a la capital turística de Galicia, sino que también impulsó las excursiones a las Islas Cíes y a la Isla de Ons desde los puertos de Portonovo y Sanxenxo, con cerca de un millar de personas que se animaron a disfrutar de estas emblemáticas ubicaciones de la Ría de Pontevedra desde el 2 al 5 de abril.

En concreto, según exponen desde la naviera Mar de Ons, sobre 450 personas viajaron a las Islas Cíes durante los días 2, 3 y 4 de abril, mientras que fueron cerca de 600 las que se animaron a acercarse a Ons, incluyendo en este caso la jornada de ayer también. “Las últimas Semanas Santas fueron un poco malas por el tiempo, teniendo que cancelar algunas excursiones. Pero esta fue estupenda”, señalan.

Asimismo, afirman que actualmente –y como todos los años– se mantiene activo el servicio de reservas para grupos, asociaciones y centros educativos que deseen organizar excursiones, pero apuntan que su intención es comenzar a operar de nuevo con los viajes para particulares de cara a mediados de mayo, comenzando con fines de semana y, ya en verano, ampliar la oferta a todos los días desde Sanxenxo y Portonovo.

Para poder visitar las Islas Cíes y Ons es imprescindible tramitar una autorización en la web de la Xunta de Galicia. Una vez obtenida, hay un plazo de dos horas para la compra de los billetes en la web de Mar de Ons. Esta gestión es obligatoria para todas las visitas, pues el Parque Nacional das Illas Atlánticas cuenta con un cupo limitado de visitantes diarios.