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Sanxenxo

Buscan voluntarios para el avituallamiento y actividades de la Media Maratón Entre Rías

La cita deportiva se celebra el 17 de mayo

C. Hierro
06/04/2026 19:00
Participantes en una edición anterior de le Media Maratón Entre Rías
Participantes en una edición anterior de le Media Maratón Entre Rías
Gonzalo Salgado
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La organización de la Media Maratón Entre Rías, que se celebrará el próximo domingo 17 de mayo en Sanxenxo y O Grove, busca voluntarios para participar en el avituallamiento que se repartirá entre todos los participantes a la carrera.

Además, este evento deportiva, también tiene organizadas diferentes actividades los días 16 y 18 de mayo, iniciativas para las que también busca personas que quieran colaborar.

Los interesados en participar pueden inscribirse acudiendo a la Casa Mariñeira de lunes a jueves en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde o los viernes de cuatro a ocho. Además, pueden hacerlo de manera más directa llamando al 630 563 096 o al 986 72 42 97. Se puede ser voluntario a partir de los 16 años, pero los que no tengan la mayoría de edad deben contar con consentimiento paterno.

La carrera

Por otro lado, todas aquellas personas que quieran inscribirse en la carrera ya pueden hacerlo a través de la página www.entreriasmediamaraton.com. La organización presenta tres modalidades, la media maratón (21 kilómetros), la 10K (10 kilómetros) o la carrera infantil con varias distancias para menores de 0 a 13 años.

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