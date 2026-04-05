Sanxenxo reordenará y mejorará la circulación en el Paseo de Silgar, la Rúa Vigo y Camiño de Baltar

Plano en el que se indican donde se realizarán los trabajos Cedida

El Concello de Sanxenxo mejorará la ordenación de la circulación del tráfico rodado y renovará la pavimentación en la Rúa Vigo, el Paseo de Silgar y el Camiño de Baltar para incrementar la seguridad peatonal y vial. La actuación tiene un coste de 349.054 euros y opta a los fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, con un plazo previsto para la ejecución de las obras de tres meses.

Las principales actuaciones proyectadas consisten en la ampliación de la acera en el Paseo de Silgar, dotándola de una mayor extensión dedicada al paso de peatones, de manera que también se mejore la accesibilidad y los espacios de aparcamiento; reordenación del acceso desde la carretera PO-308 al Paseo de Silgar; la eliminación del estrechamiento existente en el Camiño de Baltar para dotar a la vía de dos carriles de circulación y aceras a ambos márgenes; y actuaciones que propicien una reducción de la velocidad y reordenación de cruces.

Actualmente existen tramos de pavimento muy desgastados, sendas para la circulación de peatones en el Paseo de Silgar que conviven con la circulación de vehículos y problemas de tráfico en el cruce del Camiño de Baltar con la carretera PO-308.

Además, existe un estrechamiento de la zona destinada a la circulación en dicha calle que dificulta el paso simultáneo en ambos sentidos de vehículos, lo que ocasiona incidencias en la circulación, al igual que en la PO-308.