Sanxenxo lidera el aumento de la renta por habitante en Arousa

Imagen de archivo de familias paseando por Vilagarcía Mónica Ferreirós

Sanxenxo se consolida como el concello líder en Arousa con la mayor media de renta por habitante, según la última actualización del Instituto Gallego de Estadística con datos entre 2020 y 2023. En dicho periodo, el municipio encabeza en todo momento el ránking comarcal (que incluye las zonas de O Salnés, Ulla-Umia y O Barbanza), pero también supera la media general. Así, en el 2023 los ingresos de los sanxenxinos se situaban en una media de 18.522 euros, cuando en el 2020 eran de 14.794, experimentando un crecimiento porcentual del 25%.

Sin embargo, la tendencia al alza fue general en toda la comarca. Junto a Sanxenxo, también destacan los casos de Cambados y O Grove, superando ambos los 17.000 euros de media. En el caso de la capital del albariño, la renta media por habitante pasó de 14.632 euros en 2020 a 17.553 en 2023, mientras que en O Grove creció desde los 13.268 hasta los 17.105 euros.

En cuanto al resto de localidades, aunque las cifras se enmarcan por debajo de la media comarcal –16.990 euros–, la evolución es también positiva. Municipios como Meaño y Ribadumia experimentaron algunos de los mayores incrementos porcentuales, con subidas cercanas o superiores al 30%, pasando de los 12.643 y 12.878 a los 16.619 y 16.349 euros de media, respectivamente.

En el caso de los demás concellos, el aumento ha sido más sostenido: en la capital arousana, Vilagarcía, la renta media por habitante pasó a ser de 14.192 a 16.873 euros; en Vilanova de 13.088 a 15.593 euros; en A Illa de 13.231 a 15.867; y en Meis, de 12.957 a 15.573 euros.

Teniendo en cuenta el marcado carácter turístico de la comarca, los datos permiten deducir que dichas subidas se deben en parte a una recuperación frente al impacto de la pandemia por la Covid-19, que restringió de manera significativa la actividad de su mayor motor económico. Así, las cifras podrían reflejar una recuperación general tras el episodio de crisis sanitaria global.

Ulla-Umia

Respecto al área de Ulla-Umia, Pontecesures continuó liderando el ránking de la comarca, siendo el municipio con mayor renta por habitante en 2023 con un valor medio de 17.610 euros, cuando en 2020 era de 14.627 euros.

En la cola –y superando la media comarcal de 16.069 euros– le seguían Caldas de Reis con 16.141 euros; Cuntis con 16.678 euros; Portas con 16.136 y Catoira con 16.134. Por su parte, Valga y Moraña se posicionaban por debajo de la media con rentas de 15.586 y 14.981 euros, respectivamente.

O Barbanza

En cuanto a la comarca de O Barbanza, los municipios de Boiro y A Pobra se fueron sorteando el primer puesto a lo largo de este período: mientras que en el 2020 era Boiro el concello con la media más alta de renta por habitante con 14.790 euros, al año siguiente lo sobrepasó A Pobra con 14.528 euros (la media boirense era de 14.514 euros).

Sin embargo, Boiro recuperó el primer puesto en 2022, aunque lo perdió de nuevo en el 2023: la renta media pobrense creció hasta los 17.304 euros y la de Boiro hasta los 16.761 euros, siendo ambos municipios los únicos que superaban la media comarcal (que en ese momento era de 16.503 euros).

Asimismo, los datos del IGE también reflejan que a lo largo de estos años la renta por habitante de Rianxo superó la de Ribeira, posicionándose la capital de O Barbanza en el último puesto con una media de 16.083 euros, frente los 16.412 euros de la localidad rianxeira.

Tendencia positiva

Aunque las fluctuaciones de las cifras han sido bastante diferentes entre los municipios de las comarcas, la evolución de la renta media por habitante en Arousa presentó una tendencia positiva general. En 2023, los tres territorios superaron los 16.000 euros, cuando en 2020 era O Barbanza la única zona que conseguía rebasar los 14.000 euros.

No obstante, ese mismo año también marco el momento de mayor diferencia respecto a la media autonómica, que se situó en los 19.053 euros, cuando en 2020 era de 15.444 euros.