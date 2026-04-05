La Feria de Oportunidades de Sanxenxo concluye con balance positivo pese al cambio de ubicación

Vecinos y turistas visitando los puestos de este año S.R.

Sanxenxo concluyó el pasado sábado una nueva edición de la Feria de Oportunidades con un balance muy positivo de ventas, pese al cambio de ubicación. Así lo afirman desde la entidad organizadora, Entretendas, quienes destacaron la gran afluencia de personas durante los tres días que duró la cita: el 2, 3 y 4 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.

En total la feria contó con 18 puestos en los que se vendieron todo tipo de artículos: ropa, calzado, alimentación y complementos. Todos ellos con grandes descuentos.

Sin embargo, pese a las buenas sensaciones generales, la gerente de Entretendas, Conchi Horro, señala que algunos comerciantes les trasladaron no estar muy conformes con el cambio de ubicación a la Praza do Mar. “Algunas personas les comentaban que no sabían que estaban arriba o no los localizaban”, expone.

Y es que como novedad, este año las casetas se ubicaron en la parte superior der párking de Nauta, cuando en ediciones anteriores se posicionaban en la Praza dos Barcos.

El cambio se debió a la remodelación de la céntrica plaza que se ejecutó hace entorno a dos años, que actualmente impide que las casetas se puedan ubicar en su área tradicional.