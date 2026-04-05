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Sanxenxo

La asociación Andarela organiza una andaina por Padriñán hasta alcanzar el Con da Ventureira

La caminata partirá a las once y media de la mañana desde la Plaza Pascual Veiga y se prevé que dure unas dos horas

C. Hierro
05/04/2026 06:26
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Participantes en una anterior caminata de la entidad
Cedida
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La Asociación Cultural Andarela organiza para este lunes, 6 de abril, una andaina que recorrerá la parroquia de Padriñán y la aldea de Buezas, hasta llegar al Con da Ventureira. El punto de encuentro para los participantes es la plaza Pascual Veiga a las once y media de la mañana.

El trayecto, señalan, es lineal, por lo que está diseñado para todo tipo de participantes. La duración de la ruta se estima que sea de dos horas, por lo que se llegará al Con da Ventureira sobre la una y media de la tarde. En este punto, gracias a la colaboración de los organizadores con las asociaciones Soalleira y Abiñadoira, el lugar se llenará de tradición y recuerdos. Así, los primeros serán los encargados de ponerle la banda sonora a la jornada y, los segundos, expondrán una gran colección de fotos antiguas.

La organización recuerda, a todas las personas que quieran participar, que lleven comida y que a las cinco de la tarde, gracias al equipo de Abiñadoira, se repartirá chocolate caliente a todos los asistentes.

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