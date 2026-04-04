El Concello de Sanxenxo recuperará como zona de descanso el tramo urbano del regato de Lavapanos

Infografía de la actuación que se llevará a cabo Cedida

El Concello de Sanxenxo quiere recuperar el tramo urbano del regato de Lavapanos, que comunica la Rúa Madrid con la Rúa Progreso, como zona de esparcimiento y descanso. La actuación tiene un coste de 102.737 euros y opta a los fondos del Plan +Provincia de la Diputación.

El objetivo es recuperar un corredor fluvial urbano degradado y oculto, afectado por la proliferación de vegetación espontánea y acumulación de residuos, restaurando sus márgenes, recuperándolo ambiental y paisajísticamente, y dotando el entorno de una nueva infraestructura verde-azul de calidad.

La mejora de la conexión unida al nuevo espacio de descanso y esparcimiento generado en el tejido urbano de Sanxenxo son los protagonistas de la actuación. Esta nueva plaza se articula en torno a elementos de mobiliario urbano; bancos circulares y curvilíneos de sección variable y jardineras a ras de suelo contenedoras de vegetación y de especies arbóreas que se funden de manera armoniosa en el paisaje de ribera recuperado mediante transiciones morfológicas suaves y texturas materiales naturales.

La iluminación ambiental de bajo consumo garantizará la seguridad sin afectar al ecosistema nocturno. La interconexión vertical a la calle a nivel superior y a la plaza a cota inferior se materializa mediante escalera de hormigón.

La paleta vegetal prioriza especies adaptadas al clima atlántico-litoral gallego, seleccionadas por su rusticidad, bajo requerimiento hídrico y compatibilidad ecológica: Jacaranda mimosifolia cycas revoluta, strelitzia reginae, carex, stipa tenuissima, yucca rostrata, diosma sunset gold rosmarinus officinalis. Se plantan en jardineras modulares integradas en el mobiliario con sustrato drenante.