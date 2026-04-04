El Concello de Sanxenxo recuperará como zona de descanso el tramo urbano del regato de Lavapanos
La actuación tiene un coste de 102.737 euros y opta a los fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra
El Concello de Sanxenxo quiere recuperar el tramo urbano del regato de Lavapanos, que comunica la Rúa Madrid con la Rúa Progreso, como zona de esparcimiento y descanso. La actuación tiene un coste de 102.737 euros y opta a los fondos del Plan +Provincia de la Diputación.
El objetivo es recuperar un corredor fluvial urbano degradado y oculto, afectado por la proliferación de vegetación espontánea y acumulación de residuos, restaurando sus márgenes, recuperándolo ambiental y paisajísticamente, y dotando el entorno de una nueva infraestructura verde-azul de calidad.
La mejora de la conexión unida al nuevo espacio de descanso y esparcimiento generado en el tejido urbano de Sanxenxo son los protagonistas de la actuación. Esta nueva plaza se articula en torno a elementos de mobiliario urbano; bancos circulares y curvilíneos de sección variable y jardineras a ras de suelo contenedoras de vegetación y de especies arbóreas que se funden de manera armoniosa en el paisaje de ribera recuperado mediante transiciones morfológicas suaves y texturas materiales naturales.
La iluminación ambiental de bajo consumo garantizará la seguridad sin afectar al ecosistema nocturno. La interconexión vertical a la calle a nivel superior y a la plaza a cota inferior se materializa mediante escalera de hormigón.
La paleta vegetal prioriza especies adaptadas al clima atlántico-litoral gallego, seleccionadas por su rusticidad, bajo requerimiento hídrico y compatibilidad ecológica: Jacaranda mimosifolia cycas revoluta, strelitzia reginae, carex, stipa tenuissima, yucca rostrata, diosma sunset gold rosmarinus officinalis. Se plantan en jardineras modulares integradas en el mobiliario con sustrato drenante.