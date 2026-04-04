El BNG de Sanxenxo cuestiona el impacto de las nuevas tarifas de la piscina municipal

Goteras y humedades dentro de las instalaciones Cedida

El grupo municipal del BNG solicita al alcalde, Telmo Martín, que exponga la información sobre el impacto que ha tenido sobre la piscina municipal el aumento del precio de las tarifas, ejecutado en mayo en 2025. Los nacionalistas señalan que la actualización obliga “a todos os usuarios e usuarias a pagar máis pola inscrición, afectando especialmente a persoas que non están empadroadas no municipio”.

La concejala Estrella Martínez ya trasladó esta petición en el pasado Pleno durante el turno de ruegos y preguntas, respondiendo Martín que se comprometía a dar respuesta por escrito. “Estaremos moi pedentes da información que nos achega, porque xa pasou un tempo suficiente como para facer un balanzo das consecuencias da suba, en moitos casos excesiva, para o servizo”, señalan los nacionalistas.

La solicitud se debe a que, según apuntan, “a día de hoxe a piscina e o ximnasio de Baltar continúan presentando as mesmas deficiencias que hai meses”, denunciando así que “esa suba de prezos dende logo non se está aproveitando para mellorar as instalación, nas que en épocas de chuvia continúan producíndose filtración de auga, especialmente no ximnasio. Ademáis, continía sen instalarse iluminación LED e as avarías nos grifos das duchas arránxanse con moita demora”, enumeran desde el grupo nacionalista.

Además, subrayan que en su momento ya advirtieron que la subida de las tarifas era excesiva, porque, pese a incluir bonificaciones para las personas empadronadas, aproximadamente el 40% de las personas que hacen uso de las instalaciones non están en el censo del Concello de Sanxenxo, señalan. “As personas que oficialmente non residen aquí pasaron pgar 45 euros por bonos de 15 pases, cando antes costaban 33. Unha cota mensual para un de fóra de Sanxenxo tamén pasou de 34 a 42 euros”, apuntan desde el BNG.