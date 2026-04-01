El PSOE critica que el alcalde, Telmo Martín, evitase responder a sus preguntas en el Pleno

Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo critica la actitud del alcalde, Telmo Martín, durante la sesión plenaria del pasado lunes. Los socialistas señalan que el edil “evitou responder a preguntas directas formuladas no pleno, ofrecendo intervencións longas pero sen contido nin concreción”.

Y añaden que: “Ante preguntas sinxelas, o alcalde non dá respostas. E iso é síntoma claro dun goberno que nin ten planificación nin solucións”.

Frente a esta forma de gobernar, indican, el PSOE presentó propuestas “centradas na mellora dos servizos públicos”. Entre ellas destacan una moción para reclamar un financiamiento suficiente para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). En este punto, los socialistas advierten que “o actual modelo é insuficiente e obriga aos concellos a asumir custos que non lles corresponden". De la misma manera, llevaron una iniciativa en defensa de la paz y el derecho internacional.

Los socialistas recalcan que la actitud en el Pleno “deixa en evidencia un goberno sen planificación, sen transparencia e incapaz de dar respostas”, con especial gravedad, indican, el caso del contrato de recogida de residuos que, para el PSOE se trata de "un fracaso de xestión sen precedentes".