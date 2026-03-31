La Policía Local de Sanxenxo investiga el abandono de varias crías de gato muertas una maleta en Padriñán

Uno de los gatos abandonados en Sanxenxo Cedida

La Policía Local de Sanxenxo investiga un posible caso de delito de maltrato animal tras la aparición de varias crías de gato muertas en una maleta de viaje en el lugar de Seixal en la parroquia de Padriñán.

Tras recibir el aviso de un particular, agentes de la Policía se desplazaron hasta la zona y, tras comprobar la veracidad del aviso, observaron que una de las cuatro crías que se encontraban en el interior del equipaje se movía de manera casi imperceptible, mostrando muy mal estado físico, y el resto estaban ya muertas.

El animal con vida fue trasladado al veterinario por las autoridades pero, pese a las atenciones médicas recibidas, el gato falleció horas después.

Actualmente, la Policía Local continúa con las pesquisas para dar con el autor de estos hechos que podría ser responsable de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, agravado por el ensañamiento o la crueldad, tipificado en el artículo 340 del Código Penal.

Así mismo, esta falta está considerada como una infracción grave en la Ley de Bienestar Animal, lo que provoca que el autor o autores de los hechos podrían estar castigados con multas de 10.001 a 50.000 euros.