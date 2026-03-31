Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo investiga el abandono de varias crías de gato muertas una maleta en Padriñán

C. Hierro
31/03/2026 16:17
Uno de los gatos abandonados en Sanxenxo
Uno de los gatos abandonados en Sanxenxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local de Sanxenxo investiga un posible caso de delito de maltrato animal tras la aparición de varias crías de gato muertas en una maleta de viaje en el lugar de Seixal en la parroquia de Padriñán.

Tras recibir el aviso de un particular, agentes de la Policía se desplazaron hasta la zona y, tras comprobar la veracidad del aviso, observaron que una de las cuatro crías que se encontraban en el interior del equipaje se movía de manera casi imperceptible, mostrando muy mal estado físico, y el resto estaban ya muertas.

El animal con vida fue trasladado al veterinario por las autoridades pero, pese a las atenciones médicas recibidas, el gato falleció horas después.

Actualmente, la Policía Local continúa con las pesquisas para dar con el autor de estos hechos que podría ser responsable de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, agravado por el ensañamiento o la crueldad, tipificado en el artículo 340 del Código Penal.

Así mismo, esta falta está considerada como una infracción grave en la Ley de Bienestar Animal, lo que provoca que el autor o autores de los hechos podrían estar castigados con multas de 10.001 a 50.000 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina