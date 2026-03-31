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Sanxenxo

El antiguo colegio O Cruceiro, en Vilalonga, se convierte en el Centro Socioeducativo As Lagoas

El edificio ya luce nueva fachada y avanza con los acabados interiores

C. Hierro
31/03/2026 22:03
Visita a las obras del nuevo Centro Socioeducativo As Lagoas en Sanxenxo
Visita a las obras del nuevo Centro Socioeducativo As Lagoas en Sanxenxo
Cedida
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La reforma del antiguo colegio O Cruceiro, en Vilalonga, ya luce una nueva fachada y avanza con los acabados interiores. Este nuevo edificio, que albergará el FP Dual de Hostelería y Restauración, un centro social de mayores y una biblioteca, pasará a llamarse Centro Socioeducativo As Lagoas. Su nombre, señalan desde el gobierno local, hace referencia a las conocidas lagunas desde donde se extraía la arcilla utilizada en las “telleiras”, un símbolo de la parroquia.

La previsión es que las obras en esta infraestructura concluyan este año, dejando como resultado un espacio moderno, sostenible y pensado para dar respuesta a las necesidades formativas, culturales y sociales de los vecinos y vecinas de Sanxenxo.

Además, el espacio contará con patio ajardinado para lecturas al aire libre, presentaciones de libros o actividades infantiles.

El alcalde de la villa, Telmo Martín, acompañado por los concejales de Mantenimiento y Servicios, Yago Torres y la de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, así como técnicos de la empresa realizaron ayer una visita a las obras que no se centran solo en la distribución de espacios, si no también en la eficiencia energética gracias a la iluminación led, los paneles solares o el aislamiento.

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