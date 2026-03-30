Sanxenxo aprueba la compra de suelo en Vilalonga para la construcción de 350 viviendas públicas

Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Pleno Ordinario de Sanxenxo aprobó, por unanimidad, optar a los fondos de cooperación de la Xunta para la compra del Suelo Urbanizable 27 en Xuncablabca (Vilalonga) para la promoción de vivienda pública por 3.5 millones de euros.

El alcalde, Telmo Martín, explicó que esta ayuda servirá para adquirir al Sareb una superficie de 80.000 metros cuadrados en la que se podrán construir 350 viviendas. “Levamos varios meses negociando co e agora presentouse a oportunidade de financiar a compra a través dos fondos autonómicos cos que poderiamos adquirir este solo por 3,5 millóns”, explicó.

Una vez comprado, el Concello lo cederá a la Xunta para que sea esta entidad la que lleve a cabo la construcción de estas casas públicas para “aproximadamente” 250 vecinos del municipio y, el resto, podrían ser libres “para recuperar la inversión de los 3,5 millones que serán abonados al Instituto Galego de Vivenda e Solo, sin intereses, a razón de una partida anual de 437.500 euros.

de por 14 votos a favor y una abstención del PSOE a la cesión gratuita de la parcela ubicada en el Suelo Urbanizable 12 a la Sociedad Pública de Vivienda de Galicia, para llevar a cabo la construcción de un total de 25 viviendas públicas.

Servicio de limpieza

En esta sesión plenaria también salió adelante, con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE, que el Concello gestiones de manera directa los servicios de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y de playas con la subrogación de los 26 trabajadores. Los nacionalistas defendieron su abstención señalando que, a pesar de que dicen si “á munipalización de servicios básicos” las forma de llevarlo a cabo les parece “opaca e escurantista”.

El portavoz del BNG, Octavio Fernández, indica que, por ejemplo, el alcalde “non foi quen de aclarar se este cambio na xestión vai supoñer cambios nas taxas nin que vai ocorrer no rural, cunha xestión moi deficiente”. Y auguró: “O que mal empeza, mal acaba”, mostrando su preocupación porque “nada se sabe que vai acontecer co mantemento de contedores”.

Por su parte, desde el PSOE, votó en contra de esta proposición del grupo de gobierno.

Por otro lado, en este Pleno se hizo efectiva la salida de concejala Paula Martínez y tomó posesión Óscar Vilar Sartages, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y, actualmente profesor de Matemáticas. Este vecino de la parroquia de Dorrón será el encargado de dirigir la concejalía de Economía y Personal. Por la salida de Martínez, la concejala de Educación, Nati Parada, pasará a ser la nueva representante del Concello de Sanxenxo en la Mancomunidade do Salnés.