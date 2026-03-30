Los establecimientos hoteleros de O Grove y Sanxenxo cuelgan el cartel de completo para Semana Santa

Visitantes disfrutando de Sanxenxo durante la Semana Santa Mónica Ferreirós

Los dos destinos turísticos por excelencia de la comarca de O Salnés, O Grove y Sanxenxo, llenan sus establecimientos hoteleros para las jornadas festivas de Semana Santa. El buen tiempo esperado para estos días ha provocado que las reservas de última hora se hayan disparado y, la mayoría de los hoteles, apartamentos y campings, hayan colgado el cartel de completo tanto para el jueves como para el sábado y el domingo.

Por otro lado, para principios de semana, señalan, los números también han aumentado y la previsión es que los datos de ocupación sean mejores que los del año 2025, fechas en las que el mal tiempo marcó de manera negativa la cuantía de viajeros que llegaron a estos municipios durante estas fechas.

“El hotel en la actualidad ya está bastante concurrido. Para los días fuertes tenemos un lleno y para estas primeras jornadas parece que tendremos buenos datos”, apuntan desde el Hotel Maruxía en O Grove. Y señalan: “Se nota que este año, debido a la inestabilidad fuera de España, la gente ha decidido quedarse cerquita y moverse en coche”.

Por su parte, David Penide, del Camping Siglo XXI, ubicado en San Vicente do Mar, cuenta tienen una “muy buena previsión tanto de gente como de tiempo”. Detalla que los últimos días han recibido muchas llamadas y solicitudes por lo que son “muy optimistas” con los resultados de esta Semana Santa. Desde Apartamentos La Toja, el pronóstico es similar e incluso cuentan que, de los 26 alojamientos que tienen, únicamente tienen tres disponibles para estos días. Y adelanta que ya tienen muchas reservas para los meses de verano: “Para julio ya tenemos el 70% reservado”.

Cumplir objetivos

En Sanxenxo, al igual que en el municipio meco, las personas responsables de hoteles, apartamentos o campings se muestran optimistas en cuanto a las reservas para estas jornadas festivas.

Visitantes disfrutando de Sanxenxo durante la Semana Santa Mónica Ferreirós

Desde el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, su presidente, Alfonso Martínez, señala que los datos que tienen, que son de la semana pasada, mostraban una ocupación del 60 o 70% en todos los establecimientos del municipio, datos un poco superiores en los hoteles que cuentan con mayor categoría. “Lo que hay que tener en cuenta en que estas fechas las reservas suelen ser muy de última hora dependiendo del tiempo, pero esperamos que los datos sean buenos”, cuenta Martínez.

En este sentido, Leonardo López, director del Hotel Carlos I Silgar, detalla que “la venta para los primeros días venía muy lenta pero que el pasado domingo, por ejemplo, hubo muchas reservas para, sobre todo, el primer tramo”. Y confirma que, para los días grandes -jueves, viernes y sábado- la ocupación en este hotel de referencia en Sanxenxo está al 90%.

Por su parte, en el Hotel Spa Nanín Playa cuentan que “estamos cumpliendo los objetivos y las expectativas”. De esta manera, esperan que las últimas reservas les permitan colgar el cartel de completo durante varias jornadas de Semana Santa.

Mejor que en 2025

Tanto en O Grove como en Sanxenxo coinciden, por tanto, que esta Semana Santa será exitosa para el sector del turismo en estas localidades y auguran unos datos mejores que los recopilados durante las mismas fechas en el 2025. “Comparada con la del año pasado, esta Semana Santa pinta muy bien·, cuentan desde el camping Siglo XXI. Y lo reafirman desde el Hotel Maruxía: "El buen tiempo lo es todo y esperamos mucha gente estos días".