La Guardia Civil investiga al autor de un delito de extorsión a un vecino de Sanxenxo

Agente Verónica Argibay, miembro del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil Mónica Ferreirós

La Guardia Civil de Sanxenxo investiga a un vecino de Valencia como presunto autor de un delito de extorsión a un vecino del municipio.

En la denuncia interpuesta por la víctima a finales del pasado año, señalaba que los hechos se habrían desencadenado a raíz de consultar una página web de contactos. Tras no haber contratado ningún tipo de servicio, el autor del delito le exigiría al vecino de Sanxenxo la entrega de dinero a cambio, y bajo la amenaza de causarle un grave perjuicio personal y/o patrimonial. Las intimidaciones lograron finalmente que la víctima le ingresase una cantidad superior a los 500 euros.

Las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de Sanxenxo lograron identificar al presunto autor del hecho, resultando clave el análisis de los medios de comunicación empleados, así como el seguimiento del método de pago utilizado. Finalmente, la indagación, que contó con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Almusafes, permitió la localización de la persona en el municipio de Algemesí, en Valencia.

A partir de este momento se procedió a su investigación en calidad de presunto autor de un delito de extorsión, instruyéndose las correspondientes diligencias que ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde deberá comparecer el varón cuando sea citado para ello.