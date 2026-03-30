El secretario municipal, Ángel Luis López, asiste a su último Pleno Ordinario

El secretario municipal de Sanxenxo, Ángel Luis López Pita, durante un Pleno Gonzalo Salgado

Ángel Luis López Pita asistió, en la mañana de hoy, al último Pleno en el Concello de Sanxenxo como secretario municipal. Tras 17 años en el cargo, el funcionario se despidió de la Corporación, no sin antes dar las gracias a todos los concejales y alcaldes que compartieron su andadura.

"Unha das poucas cousas boas que ten a ideade, é deixar de traballar", bromeó López Pita en su despedida. Y señaló que, tras 43 años como secretario municipal y después de ejercer la procesión en Tomiño, Tui, Cangas, Marín y Sanxenxo, destaca de esta última localidad "que é a administración pública máis pegada aos intereses dos veciños e veciñas, moi por encima de ideoloxías políticas".

El secretario municipal quiso agradecer el trabajo a todos los miembros de la Corporación y señaló que mantiene "un recordo cariñoso e especial" de la ex alcaldesa Catalina González y del ex alcalde Gonzalo Pita. De la misma manera, destacó la figura del ahora regidor, Telmo Martín, "quen me aguantou estes últimos anos".

Por su parte, Martín, quiso agradecer de parte de todos los partidos sus servicios prestados al Concello de Sanxenxo y recalcó la importancia de la figura del secretario municipal para esta administración pública. "Querido secretario, darte as gracias e desexarte o mellor nesta nova etapa que vas ter", le dijo el alcalde.

El BNG, también quiso reconocer de manera pública el trabajo de Ángel Luis Pita durante los últimos 17 años. Los nacionalistas destacan "a súa dedicación, esforzo e predisposición durante todo este tempo".

Toda la Corporación, antes de levantar la sesión, se fundió en un sonoro aplauso para despedir al secretario municipal.