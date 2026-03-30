El campo de Baltar se prepara para acoger a miles de personas en el concierto de Juan Luis Guerra

Público en el concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El campo de fútbol de Baltar se prepara para acoger una de las principales citas de música latina de Galicia, aquella que une en un mismo concierto al cantante Juan Luis Guerra y a los grupos Gente de Zona y Grupo Manía (conjunto que sustituye al primer anunciado, Elvis Crespo).

Grupo Manía sustituye a Elvis Crespo en el concierto junto a Juan Luis Guerra en Sanxenxo Más información

Las entradas para este directo se ponen a la venta hoy y los primeros 3.000 tickets tendrán un precio reducido de 55 euros con gastos de gestión incluidos. El número exacto de localidades que tendrá el recinto para esta cita no ha sido revelado pero, desde la organización, señalan que el aforo es "superior a las 10.000 personas".

Una cita única

Juan Luis Guerra volverá a subirse a un escenario en Sanxenxo el próximo 12 de julio, casi un año después de que tuviese que cancelar el anterior recital veinte minutos después de haber comenzado debido al viento y la lluvia.

El cantante Juan Luis Guerra, durante el concierto cancelado en Sanxenxo Mónica Ferreirós

En esta ocasión, tal y como señalan desde la organización, no se trata solo de un concierto, si no de “un maratón de éxitos que hará vibrar Sanxenxo como nunca antes lo había hecho”, debido a que acompañado en el escenario estarán dos grupos referentes de la música latina, como son Gente de Zona y Grupo Manía.

Con este directo, indica la promotora, el cantante de Santo Domingo salda una deuda con Sanxenxo, ya que, explican después de tener que bajarse del escenario debido al mal tiempo, prometió que volvería a actuar en esta localidad