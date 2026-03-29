Cien años de historia de las orquestas gallegas contados en el paseo de Portonovo

Inauguración de la exposición sobre orquestas en Portonovo Cedida

Es impensable pensar en cualquier fiesta de una parroquia y no hacerlo, directamente, en las orquestas que actuaron en ella. De esta relación, de la música con las celebraciones en Galicia habla la exposición que se inauguró estos días en el paseo de Portonovo ‘Botamos un baile?’. A través de diferentes paneles con libros de fiestas, carteles o portadas de discos, esta muestra hace un recorrido por cien años de historia de las orquestas gallegas, desde 1919 hasta 2019.

“Falamos do seu nacemento, de onde saen, da relación destas agrupacións con América ou de como foi a profesionalizacións dos músicos”, cuenta el comisario de esta exposición, Zósimo López.

El objetivo de esta iniciativa, cuenta, es destacar el gran impacto económico, social y cultural que tienen las orquestas en cada uno de los municipios. “A relación entre Galicia e as orquestras é indosoluble. Dende maio ata outubro atopamos unha festa en cada lugar da comunidade e nela hai unha destas agrupacións”, señala López.

Características únicas

El discurso expositivo de la muestra comienza con los primeros grupos que amenizaban las fiestas y recorren año a año hasta llegar a los grandes escenarios, las luces led y la tecnología que, actualmente, está presente en estos recitales. Entre medias, narra el comisario de la exposición, se cuenta cómo de las bandas militares se pasó a las orquestinas y, tras la llegada de los instrumentos electrificados, como la guitarra, algo cambia en el sonido de estas agrupaciones.

Sin dejar de lado los sonidos de viento-metal -condición indispensable para que exista una orquesta- en los años 90 embarcados totalmente en el paradigma tecnológico comienzan a vestir los campos de las fiestas los grandes escenarios y las luces led.

Además, en la muestra, también se explica el porqué en las orquestas gallegas, los ritmos que más suenan son los latinos. “Foi arredor dos anos cincuenta cando a orquestra Los Satélites viaxou a Venezuela e de alí trouxeron o meregue ou a cumbia, melodías que a día de hoxe soan en todas as festas de Galicia”, adelanta López.

Exposición itinerante

La muestra ‘Botamos un baile?’ que nace a raíz de una exposición que acogió la Biblioteca de Galicia en el año 2023, llega a Sanxenxo después de recorrer otras localidades de Galicia de la mano de la Xunta.

Así, tras pasar por Ponteareas, Baiona, Ribadavia y Guitiriz recae en esta villa en uno de los mejores momentos para que sea vista por centenares de personas, ya que estos días, debido a la festividad de Semana Santa y al buen tiempo, las calles están llenas de gente, tanto del propio municipio, como de otros de Galicia e incluso de otros puntos de España.

Después de aquí, esta muestra itinerante seguirá su camino por otros lugares de la geografía gallega para seguir remarcando la importancia de las orquestas en la comunidad..