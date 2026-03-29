Calculan que el campo de Baltar pueda acoger a “unas 10.000” personas en el directo de Juan Luis Guerra

Público en el concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El concierto que dará Juan Luis Guerra en el campo de fútbol de Baltar, en Sanxenxo, acompañado de los grupos Gente de Zona y Grupo Manía, está llena de incógnitas. La primera de ellas es la razón por la cuál, 24 horas después de anunciar que sería Elvis Crespo el que acompañaría al cantante de Santo Domingo, la organización retiró el cartel y publicó otro que, en lugar de Crespo estaba anunciado Grupo Manía.

Grupo Manía sustituye a Elvis Crespo en el concierto junto a Juan Luis Guerra en Sanxenxo Más información

La segunda, es el número de personas que podrán a asistir a este evento. Si bien es cierto que la productora anunció que mañana se pondrán a la venta las primeras 3.000 entradas a un precio reducido (55 euros con gastos de gestión incluidos), se espera que sean mucho más el público que pueda disfrutar de este espectáculo único en Galicia. Según fuentes cercadas al equipo de fútbol, se estima que serían “unas 10.000 o 12.000” las personas que podrían entrar en todo el recinto del campo pero, según señalan, todavía se está estudiando ese tema y también todo lo relativo al plan de seguridad, incluyendo cuáles serán los puntos de entrada y de salida.

De la misma manera, apuntan estas mismas fuentes, que todavía falta por firmar el contrato entre la propia promotora y el equipo de fútbol para la cesión del campo para la celebración de este evento y, por tanto. qué es lo que le pagaran a la entidad deportiva por llevar a cabo este concierto en su propiedad. Las primeras posibilidades apuntan que, el pago sería la renovación del estadio, incluyendo el césped para dejarlo “tal y como está”.

Desde el club señalan que esperan que el contrato se firme esta misma semana, “antes del miércoles” y poder llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes.

Una cita única

Juan Luis Guerra volverá a subirse a un escenario en Sanxenxo el próximo 12 de julio, casi un año después de que tuviese que cancelar el anterior recital veinte minutos después de haber comenzado debido al viento y la lluvia.

El cantante Juan Luis Guerra, durante el concierto cancelado en Sanxenxo Mónica Ferreirós

En esta ocasión, tal y como señalan desde la organización, no se trata solo de un concierto, si no de “un maratón de éxitos que hará vibrar Sanxenxo como nunca antes lo había hecho”, debido a que acompañado en el escenario estarán dos grupos referentes de la música latina, como son Gente de Zona y Grupo Manía.

Con este directo, indica la promotora, el cantante de Santo Domingo salda una deuda con Sanxenxo, ya que, explican después de tener que bajarse del escenario debido al mal tiempo, prometió que volvería a actuar en esta localidad