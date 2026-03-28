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Sanxenxo

El Concello abre, de forma provisional, el tráfico rodado en el tramo final del Paseo de Silgar

Las obras se retomarán tras la Semana Santa

C. Hierro
28/03/2026 18:45
Apertura al tráfico del último tramo del Paseo de Silgar
Apertura al tráfico del último tramo del Paseo de Silgar
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El Concello de Sanxenxo decidió abrir, de manera provisional, el tráfico rodado en el tramo final del Paso de Silgar.

Este punto, se mantenía con un carril cerrado por las obras de reconstrucción del talud que, debido a los temporales de este invierno, se había derrumbado y al gran socavón que se abrió y produjo el hundimiento de parte de las baldosas de la acera.

Esta decisión se toma para no perjudicar el tránsito por la localidad durante la Semana Santa, época en la que se espera que lleguen a la villa centenares de turistas. Desde el gobierno local señalan que los trabajos se retomarán tras estas fechas festivas.

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