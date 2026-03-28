Arrancan las reuniones del primer club de lectura de la mano de la Asociación Cultural Andarela

Participantes en la primera reunión del club de lectura de Sanxenxo Cedida

El primer club de lectura de Sanxenxo tuvo este fin de semana su primera reunión en la que, además de conocerse los siete participantes, decidieron que el libro escogido para estrenar la actividad fuera ‘Ollos de auga’ de Domingo Villar.

El primer club de lectura llega a Sanxenxo de la mano de la Asociación Cultural Andarela Más información

La próxima quedada, a la que están invitados todos los vecinos y vecinas que quieran comentar la lectura, será el próximo 24 de abril a las siete de la tarde en Casa da Cultura de Nantes.

La iniciativa, promovida por la Asociación Cultural Andarela, tiene como objetivo ofrecer una alternativa de ocio cultural para todos los adultos del municipio.