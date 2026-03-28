Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Arrancan las reuniones del primer club de lectura de la mano de la Asociación Cultural Andarela

C. Hierro
28/03/2026 18:43
Participantes en la primera reunión del club de lectura de Sanxenxo
Participantes en la primera reunión del club de lectura de Sanxenxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El primer club de lectura de Sanxenxo tuvo este fin de semana su primera reunión en la que, además de conocerse los siete participantes, decidieron que el libro escogido para estrenar la actividad fuera ‘Ollos de auga’ de Domingo Villar.

El primer club de lectura llega a Sanxenxo de la mano de la Asociación Cultural Andarela

Más información

La próxima quedada, a la que están invitados todos los vecinos y vecinas que quieran comentar la lectura, será el próximo 24 de abril a las siete de la tarde en Casa da Cultura de Nantes.

La iniciativa, promovida por la Asociación Cultural Andarela, tiene como objetivo ofrecer una alternativa de ocio cultural para todos los adultos del municipio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina