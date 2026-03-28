Sanxenxo
Arrancan las reuniones del primer club de lectura de la mano de la Asociación Cultural Andarela
El primer club de lectura de Sanxenxo tuvo este fin de semana su primera reunión en la que, además de conocerse los siete participantes, decidieron que el libro escogido para estrenar la actividad fuera ‘Ollos de auga’ de Domingo Villar.
La próxima quedada, a la que están invitados todos los vecinos y vecinas que quieran comentar la lectura, será el próximo 24 de abril a las siete de la tarde en Casa da Cultura de Nantes.
La iniciativa, promovida por la Asociación Cultural Andarela, tiene como objetivo ofrecer una alternativa de ocio cultural para todos los adultos del municipio.